Citan a fiscales por contratos con Natalia Springer

La Fiscalía General de la Nación citó a declarar, en calidad de testigos, al exdirector de Análisis y Contexto de la entidad, Juan Pablo Hinestrosa; y a Marcela Yepes, exdirectora Administrativa de la entidad, en el marco de la investigación que se adelanta por los contratos celebrados entre el ente acusador y la firma de la politóloga Natalia Srpinger.



La Fiscalía investiga presuntas irregularidades tras los multimillonarios contratos otorgados desde la Fiscalía a la analista Natalia Springer por un valor superior a los 4 mil millones.



Sobre el trabajo de la firma de Natalia Springer quedaron muchas dudas, no han sido revelados por confidencialidad y las metodologías no explicadas y la valoración del impacto penal no dan claridad sobre los procesos contra el Eln y las Farc.



Cabe recordar que la investigación es adelantada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Jenny Claudia Almeida Acero, a quien el fiscal Néstor Humberto Martínez, le aceptó la renuncia y quien tenía además investigaciones del Palacio de Justicia.



Almeida Acero también tenía en su despacho la investigación por homicidio contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez, y los procesos que se siguen contra el señalado narcotraficante y contrabandista Marcos Figueroa, alias Marquitos, capturado en Brasil en octubre del año pasado.