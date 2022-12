Clan del Golfo no ha presentado ninguna solicitud de sometimiento: Fiscalía

Desde la Dijin, donde coordina acciones conjuntas con la Policía para combatir el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, directora seccional de Fiscalía, se refirió al proceso de sometimiento a la Justicia del Clan del Golfo.

“El Clan del Golfo no ha presentado ante la fiscalía ninguna solicitud de sometimiento a la justicia. No hay ningún avance en ese sentido. Lo único que ocurrió en que cabecillas de la organización “La Ofician” que delinque el Medellín y que ya están capturados, hicieron la solicitud de someterse, pero ellos no tienen acogida en esta ley”, explicó Carrasquilla.

El Clan del Golfo ha insistido en que está en proceso de socialización de la ley para tomar una decisión, lo que ocurriría con el próximo gobierno.