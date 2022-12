Comisión de Acusación pide no extraditar a implicados en corrupción en Corte Suprema

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitará a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno Nacional no avalar la extradición del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave en el escándalo de corrupción que salpica a la justicia, hasta que no haya colaboración efectiva en el proceso contra los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.

Publicidad

"La Comisión solicitará a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno que no se permita la extradición de estas personas hasta que no se resuelvan los temas pendientes en la corporación. Que no considere", explicó Fabio Arroyave, uno de los investigadores.

Lea también: Presidente de sala penal de la Corte pide no estigmatizar a todos los magistrados

Publicidad

La determinación fue tomada luego de que ni Moreno ni el también abogado Luis Pinilla asistieran a la citación que estaba programada, argumentando que sus abogados no podrían acompañarlos a la diligencia. En ese orden, la Comisión espera escuchar ambos testimonios el próximo jueves.

Publicidad

"Enviaron a última hora un documento a mano alzada diciendo que no podían asistir a la audiencia. Se ha reprogramado para el próximo jueves a las nueve de la mañana", agregó el congresista.

Adicionalmente, la Comisión espera obtener el próximo martes las declaraciones del senador del Partido de La U, Musa Besaile, y el abogado Luis Ignacio Lyons, primo del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, testigo principal de este caso.

Publicidad

Todas estas diligencias se desarrollarán en el marco de la indagación preliminar a los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte por el escándalo de sobornos para favorecer procesos en la Corte Suprema de Justicia.