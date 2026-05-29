Comisionado de Paz no sabe dónde está alias 'Calarcá' ni les responde: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló en audiencia judicial que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó oficialmente que no cuenta con información verificable sobre el paradero actual de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes, quien no compareció a dos diligencias de imputación de cargos programadas ante la justicia.

Durante la audiencia en la que la juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio autorizó avanzar en el trámite de declaratoria de persona ausente, la Fiscalía explicó que desde el pasado 8 de mayo de 2026 se activaron múltiples gestiones para intentar ubicar y notificar formalmente al jefe disidente. Según expuso el ente acusador, se desplegó “una estrategia extraordinaria”, teniendo en cuenta la participación de alias 'Calarcá' como negociador en los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

“La Fiscalía impartió orden a policía judicial el pasado 8 de mayo de 2026, orientada a lograr la ubicación y notificación formal del ciudadano en mención para su comparecencia virtual a la diligencia judicial. En desarrollo de dicha orden y atendiendo a que el indiciado se encuentra vinculado a escenarios de interlocución con el Gobierno nacional dentro del marco de acercamientos y diálogos de paz, se desplegó una estrategia extraordinaria para efectuar esa notificación, consistente en acudir a la oficina del consejero comisionado de paz con el propósito de que, por su intermedio, se facilitara la comunicación formal de la citación judicial”, explicó la Fiscalía en audiencia.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos revelados por el ente acusador, la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado fue que esa entidad “no tiene funciones de notificación judicial”. La comunicación oficial señaló además que “sus competencias se limitan al acompañamiento de la política de paz y los procesos de diálogo desarrollados por el Gobierno nacional”.



La Fiscalía también leyó otro de los oficios enviados por la Oficina del Comisionado en el que se reiteró que “dicha entidad no está facultada para ejercer funciones de notificación judicial y que no existe canal institucional habilitado para trasladar citaciones judiciales a estructuras armadas dentro del marco de la mesa de diálogo”. Además, se indicó que, aunque la información fue remitida al jefe de la delegación de la estructura armada a la que pertenece alias 'Calarcá', “no se había obtenido respuesta, reiterando así la imposibilidad material de verificar la notificación del indiciado”.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó de manera formal información concreta sobre el paradero del cabecilla y posibles canales de contacto para lograr su comparecencia. La respuesta oficial, firmada por una profesional especializada de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, indicó que “dicha entidad no cuenta con información cierta ni actualizada sobre la ubicación del indiciado, en razón al carácter itinerante de las mesas de diálogo. No dispone de datos de contacto directo, tales como correo electrónico o una línea telefónica personal del mencionado ciudadano, y reitera que no tiene funciones de notificación judicial ni existen canales institucionales habilitados para tales efectos dentro del marco de los diálogos de paz”.

La Fiscalía sostuvo además que alias 'Calarcá' no registra datos recientes en plataformas estatales como Adres o Sisbén, lo que dificultó aún más ubicarlo formalmente. Pese a ello, el fiscal aseguró que la amplia difusión mediática de la citación judicial permite inferir que el cabecilla pudo conocer el proceso y, aun así, decidió no comparecer ante las autoridades.

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La decisión de avanzar hacia la declaratoria de persona ausente fue apelada por el defensor público asignado al procesado, por lo que ahora el trámite deberá ser revisado en segunda instancia. Entretanto, la eventual reactivación de las órdenes de captura continúa dependiendo del presidente Gustavo Petro.