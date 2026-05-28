Juez avala avanzar en declarar persona ausente a alias 'Calarcá' por graves crímenes investigados

La juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio accedió a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de declaratoria de persona ausente contra Alexander Díaz, luego de que el señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes no compareciera a dos diligencias judiciales programadas para la imputación de cargos.

La decisión judicial ordena la publicación de un edicto emplazatorio durante cinco días, mecanismo que permitirá continuar el trámite procesal para la declaratoria formal de persona ausente y avance hacia la audiencia de imputación.

Según el ente acusador, alias 'Calarcá' deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, dentro de una investigación que incluye varios hechos violentos atribuidos a esa estructura armada ilegal.

El intento de imputación había sido anunciado inicialmente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, quien informó que la diligencia se realizaría el pasado 5 de mayo. Sin embargo, la audiencia fue aplazada y posteriormente reprogramada para el 12 de mayo, fecha en la que tampoco se llevó a cabo debido a la inasistencia del procesado.



Procuraduría pide a MinDefensa informar si es posible reactivar operaciones contra 'Calarcá' Foto: AFP / Procuraduría

Entre los hechos que sustentan la imputación se encuentra el asesinato de una lideresa indígena Nasa en Toribío, ocurrido meses después de que el grupo armado recibiera beneficios relacionados con la denominada Paz Total. También aparece la masacre de 26 personas registrada en Guaviare en enero de este año, donde siete de las víctimas eran menores de edad.

La investigación incluye además acciones violentas atribuidas a esa estructura en el departamento del Meta, entre ellas ataques con explosivos contra establecimientos comerciales y la instalación de minas antipersona en Valdivia en 2024, hecho que dejó seis soldados muertos.

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La Fiscalía ha indicado que las órdenes de captura contra alias 'Calarcá' continúan suspendidas en el marco de la política de Paz Total. No obstante, el ente investigador advirtió que está preparado para solicitar la reactivación de esas órdenes ante la presunta continuidad de actividades criminales.

Según explicó la entidad, las alertas sobre esos hechos fueron puestas en conocimiento del alto comisionado para la paz y del presidente Gustavo Petro, quien tiene la competencia para decidir sobre una eventual reactivación de las órdenes de captura.

Parte del sustento de la investigación proviene del análisis de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba alias 'Calarcá', elementos que, según la Fiscalía, contendrían información relevante sobre su presunta participación en recientes actividades delictivas.