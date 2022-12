Con golpes en el cuerpo, hallan muerto a registrador de La Jagua de Ibirico en Cesar

Publicidad





Con algunos golpes en su cuerpo y sin signos vitales fue hallado Giovanny Andrés Padilla Daza, registrador del municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. El hombre fue encontrado al interior de una vivienda de su propiedad que estaba lista para ser arrendada y la cual se encontraba desocupada.

Testigos aseguraron a las autoridades que este había ingresado a la vivienda junto a dos hombres, quienes minutos después salieron del lugar y que ahora son buscados por las autoridades.

“Sabemos que recibió varios golpes, pero la Sijín está tomando cada una de las pruebas y elementos de vehículo que abandonaron y que era propiedad del registrador”, dijo el coronel Mauricio Bonilla, subcomandante de la Policía del Cesar.

Las autoridades no descartan que esté relacionado con sus funciones a puertas de las próximas elecciones.

“La versión inicial no inicia no tiene nada que ver con su ejercicio como registrador, sin embargo, no podemos descartar este tipo de situaciones”, dijo el oficial.