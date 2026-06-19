Condenados dos policías por asesinato de un manifestante en Soacha: alteraron evidencia

Seis años después de los hechos ocurridos durante las protestas de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca, la justicia condenó a dos patrulleros de la Policía Nacional por su participación en el asesinato de un manifestante y el posterior ocultamiento de evidencia.

La decisión fue emitida por un juzgado penal de conocimiento de Soacha, que encontró responsable a Óscar Alexander Márquez Rojas de disparar contra un grupo de personas que se manifestaba en inmediaciones de la estación de Policía de Ciudad Verde la noche del 9 de septiembre de 2020. Uno de los proyectiles habría impactado a un joven venezolano que participaba en la protesta y le causó la muerte en el lugar.

Según estableció la investigación, Márquez Rojas y el también patrullero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla habrían intentado desviar la investigación al reportar como completa la munición que les había sido asignada, pese a que sus armas habían sido utilizadas durante la jornada.

Por estos hechos, Márquez Rojas fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ricaurte Pinilla, por su parte, recibió una condena de 50 meses de prisión por su participación en la alteración de la evidencia.



Los hechos ocurrieron durante una de las jornadas de protesta que se registraron en diferentes municipios del país tras la muerte del abogado Javier Ordóñez en un procedimiento policial en Bogotá, episodio que desencadenó manifestaciones y enfrentamientos con la fuerza pública.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma noche en Soacha e identificar a los responsables.

