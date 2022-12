Condenan a 14 años 7 meses de cárcel a gobernador del Amazonas por corrupción

La Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años 7 meses de cárcel al gobernador del departamento de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, por un hecho relacionado con corrupción mientras fue representante a la Cámara.



Según conoció Blu Radio en primicia, la Corte declaró responsable a Carebilla “de una serie de conductas constitutivas de corrupción en la Cámara de Representantes”.



Además, fue condenado a pagar 648 salarios mínimos de multa y 611 millones 473.246 pesos por indemnización de perjuicios.



Según la investigación, el excongresista usó la Unidad de Trabajo Legislativo, que estaba a su cargo, como una empresa particular para su lucro propio.



La Corte lo condenó por los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.



“Carebilla Cuéllar ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos”, dice la Corte.



Incluso, asegura que certificó falsamente el cumplimiento de labores que nunca se desempeñaron y solicitó a sus subalternos el pago de obligaciones y el arreglo de su vehículo oficial.



“La UTL fue convertida en una empresa particular cuyo único objetivo fue el lucro, haciendo a un lado las funciones constitucionales y legales asignadas”. Añade el alto tribunal.



