Condenan a 60 años a hombre que ordenó crimen de cinco jóvenes en finca de Buga

Un juez condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, señalado de ordenar una acción armada de las disidencias de las Farc que dejó cinco jóvenes muertos y dos más heridos en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico, Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2021.

De acuerdo con la investigación judicial, el hoy condenado trabajaba como conductor de un empresario y habría contactado a integrantes del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc para proponerles el secuestro del hijo de su jefe con el propósito de exigir dinero por su liberación.

Según el expediente, Guerrero Gil entregó planos, fotografías e indicaciones detalladas del lugar donde residían las víctimas y además habría señalado la suma de dinero que podía ser exigida durante el secuestro.

Las autoridades establecieron que una estructura armada recibió la instrucción de ejecutar la retención ilegal; sin embargo, al ingresar a la finca abrió fuego indiscriminadamente contra un grupo de adolescentes que compartía en el lugar.



Por estos hechos, William Guerrero Gil fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Anteriormente fueron sentenciados Jhon Jaime Ramírez, alias 'JJ', y Diego Fernando Rivas Suleta, alias 'Simón', quienes recibieron condenas superiores a 31 años de prisión por su participación en estos hechos.