Condenan a exgobernador de Arauca por irregularidades en contrato del Hospital San Vicente

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta, como responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades en la contratación de la primera etapa de construcción de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca.

Está condena esta relacionada con un contrato suscrito durante su administración por más de $7.026 millones para la ampliación y construcción de la nueva torre del centro asistencial. Según el alto tribunal, el contrato fue celebrado sin verificar requisitos legales esenciales y con deficiencias que vulneraron los principios de planeación y economía de la contratación estatal.

Sobre las irregularidades en los contratos se estableció que el proyecto original fue fragmentado sin una justificación técnica suficiente, pese a que había sido concebido como una obra integral. Además, se omitieron componentes fundamentales para el funcionamiento hospitalario, como los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica contemplados inicialmente en el proyecto.

Incluso la Corte Suprema de Justicia también encontró acreditado que el contrato fue celebrado sin que estuviera garantizado el suministro de energía eléctrica para la infraestructura y sin que se hubiera cumplido materialmente el requisito de contar con el concepto técnico definitivo exigido por el entonces Ministerio de la Protección Social.



El exgobernador de Arauca si bien fue condenado a 4 años y 3 meses de cárcel, el alto tribunal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria. Este fallo es en primera instancia, lo que significa que la Sala Penal del mismo alto tribunal lo revisará.