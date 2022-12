Conocí a ‘Caliche’ de carambola, él me buscó a mí: representante Álvaro Hernán Prada

El representante Álvaro Prada, habló en Mañanas BLU sobre la investigación en su contra y del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El parlamentario narró cómo fue su acercamiento con alias ‘Caliche’ y se refirió a los cargos que enfrenta ante la Justicia. “En esta investigación hay muchas cosas irregulares”, aseguró.

Prada, en primer lugar, dejó en claro que la investigación en su contra es por los mismos cargos que enfrenta Uribe.

“Primero, sí son los mismos delitos, o los mismos posibles delitos, es el mismo caso del presidente Álvaro Uribe”, declaró.

Según el congresista, tuvo contacto con Carlos López alias ‘Caliche’, por medio de un amigo suyo.

“Estando en Bogotá me llaman de la sede y me pasan a un amigo mío, que trabaja a una cuadra en otra sede política, en la campaña de Hugo Tovar que era candidato al senado por el Partido Conservador y me pide recibir a Rodrigo Vidal, que es un ganadero garzoneño de buena reputación que dice estar con un amigo de él que me quiere presentar que tiene una información muy importante para el presidente Uribe”, declaró Prada.

Prada negó que él hubiese buscado a ‘Caliche’ y afirmó que el testigo estrella del caso contra Uribe y él, Juan Guillermo Monsalve, solo busca entrar a la JEP.

“Ese amigo que llega ahí, de carambola, es ‘Caliche’. Yo le digo, mire, la única posibilidad que tengo de recibirlo es en el aeropuerto. Me lo presentan y el señor, palabras más palabras menos, dice, yo soy amigo de un señor Monsalve que está preso por paramilitarismo en La Picota, aclaro, él no está preso por paramilitarismo, sino por delitos comunes. Al parecer pertenecía a esa banda llamada Los Rastrojos y lo que siempre ha querido es hacerse pasar por paramilitarismo para entrar a Justicia y Paz y después a la JEP”, aseguró.

“Fue el señor ‘Caliche’ el que me buscó a mí. A esta investigación le hacen apertura el 22 de febrero de ese mismo año, es decir 36 horas después de que me abordan a mí, con una denuncia que presenta el abogado de Iván Cepeda”De acuerdo con Prada, el jurista presentó pantallazos de ‘Caliche’ con Monsalve y de este con Iván Cepeda.

“Los pantallazos de ‘Caliche’ le dicen que el día 21 a la seis y pico de la tarde, le está diciendo ‘Caliche’ a Monsalve que yo lo estoy abordando en nombre del ‘ex’ y que puse en altavoz y da a entender, al presidente Uribe”, afirmó el congresista.

Según Prada, hay chats suyos que demuestran que su encuentro con ‘Caliche’ y que habló con él después de verse el 20. “El 21 este señor ‘Caliche’ vuelve y me dice: ‘por favor dígale a Uribe que hay un emisario de Juan Monsalve y que él quiere declarar toda la verdad’”, afirmó.

“Y comienza a cambiarme la versión. Ese 21 ya pierdo credibilidad en el anuncio de la posible verdad de este tipo. Yo dije, este es un charlatán”, añadió.

El representante a la Cámara aseguró que ‘Caliche’ ha reconocido haber dicho mentiras para ayudarle a Monsalve.

“Esta investigación comenzó de una manera desafortunada (…) hay muchas cosas irregulares”, sostuvo.

