Consejo de Estado estudia nueva demanda contra elección de hijo de ‘Jorge 40’ por doble militancia

El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de un grupo de víctimas del paramilitarismo y el colectivo de abogados Alvear en contra de la elección del hijo de ‘Jorge 40’. Según los demandantes, su curul incumple varios de los requisitos planteados en la ley.

Esta es la tercera demanda que acepta el alto tribunal, en este caso es por doble militancia. Otra de las peticiones la elevó Dilo Colombia.

“El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y un grupo de víctimas del paramilitarismo alegan que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez incurrió en doble militancia, ya que Tovar apoyó la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán, del partido Centro Democrático, realizando actos públicos”, lo que era incompatible con su aspiración por las Curules Especiales de Paz, “ya que las agrupaciones de víctimas que se postularon para ocupar estas curules transitorias actuaron como conglomerados políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo con partidos o movimientos políticos”, señaló el colectivo de abogados.

Además, pidió que se resolviera lo más pronto posible esta demanda que ya fue admitida.

“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie anulando esta elección que no solo incumple con los requisitos del Acto Legislativo 02 de 2021, sino que haga valer el objetivo de dar voz y participación política a las víctimas del conflicto armado, y no a quienes han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios. Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especialmente afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional, que deben estar allí representados”.

