Continúan sin acuerdo de indemnización Odebrecht y Fiscalía

A las 3:00 de la tarde inició una nueva reunión entre la los delegados de Odebrecht y la Fiscalía. Por primera vez, asistieron delegados de la Contraloría y de la Procuraduría. En total, asistieron 11 personas y el motivo fue el que se viene discutiendo desde hace meses: el principio de oportunidad que les prometieron a los exdirectivos de la firma Luiz Bueno Junior, Kuis Antonio Mameri y Luis Rocha Suárez.

La cita no tuvo conclusiones porque aún continúan en una puja por los dineros que deberán entregar al Estado como indemnización por los sobornos que pagaron para ganar contratos de infraestructura.

Según fuentes oficiales, la firma brasileña pretende indemnizar al Estado con 106.000 millones de pesos lo que sería un despropósito para las autoridades teniendo en cuenta que se habla de que pagaron sobornos por unos 50 millones de dólares.

Sin embargo, hay un choque de versiones porque fuentes de Odebrecht aseguran que no se han puesto topes y que apenas fue una cita para explicar su deseo de indemnizar al Estado. Incluso, que no se pretende pagar la millonaria suma a plazos porque el principio de oportunidad no lo permitiría.

Asimismo, añaden que no se han puesto de acuerdo con los dineros porque las autoridades piden cerca de 180.000 millones de indemnización sin tener en cuenta que la Ruta del Sol II no se hizo con dineros del estado si no con dineros de privados que pretendían recuperar su inversión con peajes. Dicen que la empresa pasa por su peor situación en Colombia porque no tiene un solo contrato y ni siquiera están participando para obras a futuro. Lo que no pasa en otros países en donde sí han pagado indemnizaciones, pero siguen trabajando.

Hay que recordar que ya un juez, a principios de este año, negó el primer intento de acuerdo que estaba por 84.000 millones de pesos. Desde esa negación, se volvieron a sentar las partes y no han podido acordar algo.

El documento les daría inmunidad parcial por el delito de cohecho por dar u ofrecer a cambio de que colaboren con información sobre la ruta de los sobornos que no se han conocido en su totalidad.

