Contratos y pagos irregulares advertidos por Jorge Enrique Pizano en Ruta del Sol II

BLU Radio revela en exclusiva un informe que realizó Jorge Enrique Pizano, ‘controller’ de la concesionaria Ruta del Sol SAS, en el que advierte de contratos y pagos irregulares que se habían hecho hasta junio de 2015 y los cuales sumaban 16.981 millones de pesos.



En el documento, el ‘controller’ asegura que estos casos han sido informados debidamente a Corficolombiana, a la junta directiva de la concesionaria y al comité directivo Consol.



Estos informes controvierten las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento en el periódico El Tiempo, quien aseguró que han sostenido y repetido: “no tuvimos ninguna intervención ni participación en los sobornos perpetrados por Odebrecht ni conocimiento alguno de esos sobornos anterior a la publicación universal de la confesión de Odebrecht por los delitos de soborno trasnacional ante el Gobierno de Estados Unidos”.

El informe del ‘controller’ mostraría, cómo se informó en varias oportunidades, a los socios sobre dichos pagos. Incluso, en el documento solicitan “allegar la documentación correspondiente” como soporte de la destinación de dichos dineros.



Pizano advierte pagos presuntamente irregulares a la firma Inversores Profesionales por 1.336 millones de pesos. De segundo en el listado aparece Análisis Desinpro pro S.A. con pagos por 2.151 millones de pesos. Sigue Consultores Unidos S.A. con 6.682 millones. Continúa Profesionales de Bolsa con pagos por 6.810 millones de pesos y, finalmente, aparece Gestora de proyectos de Infraestructura con 1.447 millones de pesos.



De esos nombres, públicamente, solo se han conocido los resultados de la Fiscalía contra dos empresas: Consultores Unidos S.A. del empresario Eduardo Zambrano y Profesionales de Bolsa de Gustavo Adolfo Torres, ambos imputados por el ente acusador y a la espera de un preacuerdo.

De los pagos a las otras tres empresas aún no se conocen avances.



Advertencia de contratos sin avances



En los mismos documentos en poder de BLU Radio, se revela un listado de contratos en los que se reporta que no hay avances. Contratos que si no se ejecutaron podrían verse como fachada.

El primero de ellos es con el Consorcio Torrosa y dice que es para la “ejecución de explanación, estructura y drenaje y puente en el tramo 7” de la obra, por un valor de 9389 millones de pesos. La factura al consorcio está emitida por la firma Asesores y consultores Presoam. Según el informe, “de esta obra no se ha realizado ningún tipo de actividad”.



Sobre el segundo contrato del que se advierte que no hay avances es con el Consorcio Sion para la construcción del Tramo 4 PR 10 +860 a PR 20 + 860. La factura es emitida por Mauricio Vergara de Sahagún, Córdoba. Sin embargo, el documento dice: “Esta obra no tiene ningún avance y está programada para su inicio en 2017”.

Sobre esos contratos con Torrosa, Presoam y Sion, entre otros, se conocen los responsables de la última firma que es la de Gabriel Dumar, quien también está a la espera de un preacuerdo que le otorgará la Fiscalía.



BLU radio tiene facturas y contratos de las empresas mencionadas que seguirá revelando conforme a como avance en la investigación.

