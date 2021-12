No activar

Coronel (r) José Pastor Ruiz irá a juicio en JEP por no aceptar responsabilidad en falsos positivos Ruiz no reconoció su responsabilidad por falsos positivos, pero además pidió a la JEP nulidad de la imputación, ya que aseguraba que, al no estar sometido ante la jurisdicción, su caso debía ser llevado por la justicia penal militar.