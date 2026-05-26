En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte pone freno a desigualdad en torneo de fútbol por falta de representación femenina

Corte pone freno a desigualdad en torneo de fútbol por falta de representación femenina

El alto tribunal falló una tutela a favor de un grupo de mujeres futbolistas rurales de Piedecuesta, Santander, tras evidenciar un trato desigual en la organización del Torneo Veredal de Fútbol 2025.

Fallo en el fútbol femenino
Fallo en el fútbol femenino
Foto: referencia, Lexica
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La Corte Constitucional estudió la tutela de las jugadoras de ‘InderPiedecuesta’, quienes denunciaron discriminación de género luego de que el torneo habilitara 35 cupos para equipos masculinos y apenas 10 para femeninos.

Para el alto tribunal la entidad no presentó una justificación constitucional suficiente para explicar esa diferencia, situación que terminó afectando el acceso de las mujeres rurales al deporte y vulnerando derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el acceso a actividades recreativas y comunitaria.

Lea también:

Milla Romero.
Noticias

Exsenadora Milla Romero anunció su respaldo a la campaña de Abelardo De La Espriella

Si bien la Corte Constitucional declaró la “carencia actual de objeto por daño consumado”, debido a que el campeonato ya se había realizado sin la participación de las futbolistas, decidió emitir un pronunciamiento de fondo para evitar que este tipo de prácticas se repitan.

Fútbol femenino_Pexels.jpg
UEFA invertirá en el fútbol femenino
Foto: Pexels, referencia

En este fallo de tutela el alto tribunal reafirmó que el principio de igualdad obliga a las autoridades a evitar decisiones que generen exclusión o perpetúen desigualdades históricas contra las mujeres, incluso cuando estas aparenten ser neutrales.

Por ello, la Corte Constitucional ordenó a InderPiedecuesta fijar criterios objetivos, transparentes y verificables para la asignación de cupos en torneos deportivos comunitarios, incorporando un enfoque de igualdad material y de género.

Además, exhortó al municipio de Piedecuesta, Santander, para que incluya lineamientos específicos de promoción del deporte femenino rural dentro de sus políticas públicas de deporte y de mujer, con metas claras y mecanismos de seguimiento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corte Constitucional

Piedecuesta

Fútbol femenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad