Corte ratifica condena de 10 años contra exinvestigador del CTI por ‘chuzadas’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a diez años y seis meses de prisión contra el investigador del CTI de la Fiscalía Aldo Francisco Pérez, por las ‘chuzadas’ ilegales al entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez.



Esto tras rechazar una demanda de casación con la cual la defensa de Pérez pretendía revocar la condena impuesta en su contra en el 2013 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, a once años por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público agravada y concierto para delinquir, luego confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.



"No evidencia de manera objetiva la configuración de vicios determinantes de la nulidad total o parcial de lo actuado, o de errores de valoración probatoria que dejen sin sustento la declaración de justicia expresada en el fallo de segunda instancia”, señala la decisión de la Corte Suprema de Justicia.



La Corte igualmente no encontró que el juez cometiera errores a la hora de valorar los testimonios en el proceso que acreditan que sí fue Pérez quien alteró la entrevista en el caso de extorsión para incluir el número de Velásquez.



