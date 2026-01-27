Corte ratificó condena a hombre por abuso y reconoció valentía de menor que denunció sin apoyo

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre un caso que generó indignación en Bucaramanga tras el abuso sexual de un hombre a su hijastra. La Corte le dio un “espaldarazo” al Tribunal Superior de Bucaramanga al confirmar esta condena.

En su análisis, la Corte Suprema de Justicia determinó que el Tribunal sí ofreció una motivación adecuada y reforzada, especialmente al tratarse de una condena en segunda instancia, y respaldó la credibilidad del testimonio de la víctima, al estimar que fue coherente, persistente y acompañado de elementos de corroboración indirecta, como cambios de comportamiento y testimonios del entorno familiar.

No obstante, la Sala Penal declaró la prescripción de la acción penal frente a los hechos que habrían ocurrido antes del 4 de septiembre de 2007, al advertir que para ese periodo no estaba vigente la norma que amplió los términos de prescripción en delitos sexuales contra menores de edad. En consecuencia, la condena se mantiene por los hechos ocurridos entre 2007 y 2011.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

La Corte Suprema señaló además que esta declaratoria parcial de prescripción no modifica la pena impuesta, ya que el Tribunal fijó la sanción mínima legal sin aplicar incrementos adicionales.



Con esta decisión, el alto tribunal sentó un precedente en su jurisprudencia sobre la valoración probatoria en delitos sexuales contra menores y la protección reforzada de sus derechos en el proceso penal.