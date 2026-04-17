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Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema avaló extradición a España de presunto cabecilla de los 'Black Panthers'
Primicia

Corte Suprema avaló extradición a España de presunto cabecilla de los 'Black Panthers'

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición hacia España de Jefferson Muriel. Las autoridades de ese país lo acusan de desempeñar un papel en la planificación de ataques violentos.

Captura de Jefferson Muriel en el 2025
Captura de Jefferson Muriel en el 2025
Foto: Policía Nacional
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Blu Radio conoció en primicia el concepto de 33 páginas con el que el alto tribunal avaló la extradición hacia España de Jefferson Muriel, requerido por el Reino de España por su presunta participación en delitos de organización criminal y tentativa de asesinato.

Según el concepto, Muriel es solicitado por la Audiencia Provincial de Navarra, que lo investiga por hechos ocurridos en julio de 2021, relacionados con un ataque violento en el que varias personas habrían intentado asesinar a dos hombres en Pamplona.

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Según la reconstrucción de las autoridades extranjeras, el colombiano habría tenido un rol dentro de una organización criminal que coordinó el desplazamiento de integrantes de una banda para ejecutar el ataque, en cumplimiento de un acuerdo previo de retaliación.

La Corte Suprema de Justicia verificó que se cumplen los requisitos legales para la extradición, entre ellos la validez de la solicitud por vía diplomática, la plena identificación del requerido y el principio de doble incriminación, es decir, que los hechos también constituyen delitos en Colombia, como concierto para delinquir y tentativa de homicidio.

El alto tribunal también concluyó que no se vulnera el principio de ‘non bis in ídem’, ya que, aunque el requerido tiene un proceso en Colombia por porte ilegal de armas, este no guarda relación con los hechos por los cuales es solicitado en España.

La última palabra sobre la extradición de Jefferson Muriel la tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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