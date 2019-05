Corte Suprema de Justicia deberá definir jurisdicción del caso 'Santrich'

Por: Sylvia Charry, Blu Radio

La juez 16 de garantías que lleva el caso ‘Jesús Santrich’ le pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina el conflicto de competencias planteado por la defensa del exguerrillero argumentando que, al ser elegido congresista, gozaba de fuero y no era competencia de los jueces de garantías.

La juez aseguró que “al no haberse posesionado como representante no tiene fuero, por lo tanto, no puede decir que el despacho no es competente”.

“Me disculpan, pero no tengo esto muy claro”, dijo la juez sobre el conflicto de competencias planteado. Sin embargo, decidió dejarle la última palabra sobre el impedimento a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la sala de casación penal deberá definir -en tres días- la competencia de la juez del caso ‘Santrich’.

Además del impedimento, el abogado de ‘Santrich’, Eduardo Matyas, recusó a la juez del caso, es decir, le pidió que se aparte del proceso porque considera que en la audiencia en la que legalizó la captura de ‘Santrich’ lo prejuzgó, en otras palabras, que no fue imparcial al decidir enviarlo a la cárcel, pues habría hablado de “medida de aseguramiento”, cuando no era la etapa procesal para hacerlo. Sobre la recusación la juez negó haber hablado de medida de aseguramiento.

Publicidad

No obstante, envió la recusación a su superior jerárquico, que es un juez de conocimiento. Esto por petición de la Fiscalía y la Procuraduría, pues inicialmente la juez consideraba que la recusación debía resolverla también la Corte.

Después de que se pronuncie la Corte y el juzgado de conocimiento iniciará la audiencia de imputación de cargos y posteriormente, la de medida de aseguramiento.