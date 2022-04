Corte Suprema niega dos recursos a hermana de alias 'Otoniel' que buscan evitar su extradición

La Corte Suprema de Justicia le negó a la hermana de ´Otoniel´, Nini Johana Úsuga , alias ‘La Negra’, la solicitud que hizo para que varias autoridades informen si ella ha sido investigada, juzgada o condenada y cuáles han sido sus viajes al exterior. Además, pidió la copia de la sentencia por medio de la cual fue condenada a la pena de 9 años y 3 meses de prisión. Esta petición la elevó con el objetivo de detener la orden de extradición que hay en su contra, argumentando que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que esa información es inútil y que, además, hizo dicha petición con el objetivo de frenar la extradición hacia los Estados Unidos.

En el recurso, la defensa solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, que informen si alias ´La Negra´ ya ha sido juzgada o condenada, y en el caso de serlo, “se debe indicar la radicación del proceso, los hechos que motivaron la investigación, qué delitos se le imputaron y el estado actual de la actuación. De existir decisiones de fondo, se deberán allegar copias con su respectiva constancia de ejecutoria”.

Con la petición anterior, la defensa busca determinar claridad y precisión sobre cuáles fueron los hechos por los cuales ella fue procesada, haciendo especial énfasis en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera que puedan ser comparados con aquellos delitos por los cuales está siendo solicitada en el extranjero.

En la primera petición, la Corte negó la solicitud que hizo nuevamente acerca de sus movimientos migratorios porque para la Corte no es fundamental para realizar el concepto de extradición.

“Frente a la reiteración de la solicitud de oficiar a Migración Colombia para que aporte el registro del movimiento migratorio de Nini Johana Úsuga, entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 2021, desde ahora se indica que tal petición también se negará, nuevamente, en razón a que tal solicitud no se advierte pertinente de cara a los aspectos que debe estudiar la Corte para emitir el respectivo concepto de extradición”, puntualizó la Corte.

Por último, la segunda solicitud la negó porque para la Corte, esta petición, aunque contiene los hechos por los cuales fue condenada Nini Johana Úsuga en el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín, es inútil, porque el propósito es el de impedir la emisión de un concepto favorable de extradición, alegando que no puede ser condenada dos veces por el mismo delito, “por el impedimento constitucional de la garantía del non bis in ídem, en tanto que dicho principio prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho”.

