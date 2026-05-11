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Corte Suprema ratificó condena contra magistrados por corrupción: recibieron dinero y licor

En firme la condena contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio por recibir dinero, licor y compañía de mujeres para alterar el sentido de una decisión judicial relacionada con un proceso penal que llevaba varios años en trámite.

Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio Fausto Rubén Díaz, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, al determinar que existió un acuerdo corrupto para favorecer judicialmente a Marbelly Jiménez a cambio de millonarios pagos y promesas de dinero.

De acuerdo con la sentencia, uno de los magistrados fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. Entre tanto, los otros dos, recibieron una condena de más de 9 años por cohecho propio y prevaricato por acción.

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La Corte Suprema de Justicia logró probar que los exmagistrados incurrieron en irregularidades en al menos dos procesos penales y una tutela, en los que habrían favorecido decisiones judiciales a cambio de dinero.

Sentencia-juez
Foto: EFE

“Durante la vigencia del acuerdo ilícito, entre mediados de 2012 e inicios de 2014, Marbelly Sofía organizó varias celebraciones a favor de los magistrados en el hotel Paloverde, que incluyeron atenciones en comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales como parte de las contraprestaciones asociadas al compromiso ilícito”, señaló el fallo.

Aunque la Sala de Casación Penal mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria concedido a los exmagistrados, cuestionó duramente esa determinación. El alto tribunal advirtió que no se valoró adecuadamente la gravedad de las conductas ni el impacto institucional de los hechos.

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