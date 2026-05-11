Ejército destruyó maquinaria del Clan del Golfo usada para minería ilegal en San Luis y Puerto Nare

Sigue la ofensiva de las autoridades contra la minería ilegal en Antioquia, una de las principales fuentes de financiación de grupos armados con presencia en diferentes zonas de Antioquia.

Este es el caso del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño donde en los municipios de San Luis y Puerto Nare el Ejército propinó un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo con la destrucción de elementos utilizados para estas labores en zona rural.

Las acciones desplegadas por parte de tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada intervinieron dos unidades de producción ilegal de oro destruyendo dos excavadoras, tres clasificadoras, cuatro dragas tipo buzo, cinco motores tipo compresor, siete motobombas a combustión, un motor industrial, una planta eléctrica, dos compresores de aire, 1000 galones de ACPM, 600 metros de manguera de succión y cuatro granadas de succión.

El coronel Yimmi Mancilla, comandante de la unidad militar encargada del operativo se refirió a las millonarias rentas que presuntamente el grupo ilegal percibía como consecuencia de estas prácticas que a su vez afectan el medio ambiente.



"Con este resultado operacional se logra la afectación económica de más de 1.000 millones de pesos a esta estructura criminal, la cual obtenía una producción de 10.000 gramos de oro mensuales equivalentes a cinco mil de pesos en el mercado ilegal", apuntó.

La minería ilegal desplegada en estas dos zonas generaba una afectación aproximada de seis hectáreas de terreno, la remoción de cerca de 45.000 metros cúbicos de suelo y subsuelo, la deforestación de aproximadamente 4.000 árboles y la contaminación de afluentes y cuencas hídricas cercanas a los lugares de extracción.

De acuerdo a autoridades ambientales, el Ejército destacó que la recuperación de estos ecosistemas podría tardar más de 30 años.