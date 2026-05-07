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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó maquinaria e insumos utilizados para minería ilegal en predio La Mandinga

Ejército destruyó maquinaria e insumos utilizados para minería ilegal en predio La Mandinga

Tras denuncias sobre estas actividades cerca a instalaciones militares en Cáceres, intervinieron 40 unidades de producción avaluadas en más de $300 millones.

Operativo contra minería ilegal en La Mandinga.jpg
Operativo contra minería ilegal en La Mandinga.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Las graves situaciones relevadas hace pocos días sobre labores de explotación minera ilegal en el predio La Mandinga muy cerca a una base militar en el municipio de Cáceres, han encendido las alarmas de las autoridades quienes en las últimas horas desplegaron acciones contra este delito en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.

En un operativo llevado a cabo en horas de la noche, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles con el apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército y el CTI de las Fiscalía, intervinieron 40 unidades productoras mineras.

Las tropas hallaron en la zona 40 motores, 20 motobombas, 28 clasificadoras, 1.800 metros de manguera negra y 280 galones de gasolina que eran empleados para estas actividades y fueron destruidos de manera controlada.

Desde la Brigada 11 destacaron estas acciones como un duro golpe a las economías ilícitas: el material destruido estaba avaluado en unos 300 millones de pesos, pero además era utilizado para extraer hasta 34 kilos y medio de oro cada mes, lo que representaba ingresos por hasta 18 mil millones de pesos para grupo ilegales como el Clan del Golfo.

La intervención de la fuerza pública se lleva a cabo en un contexto de tensión en esta zona del Bajo Cauca antioqueño por las críticas de varios sectores frente al control de las autoridades sobre la minería ilegal en el territorio.

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Además del fortalecimiento financiero de los grupos armados, estas prácticas generan contaminación en afluentes por causa del mercurio, deforestación masiva en los bosques, suelos degradados y afectación a la biodiversidad de la zona, asuntos que tardarían más de 30 años para su recuperación.

Recién se conocieron las denuncias de The New York Times sobre La Mandinga, el Ejército había sostenido que en todo el predio de unas 2.000 hectáreas en propiedad de la SAE, unos 2.500 mineros informales lo habían ocupado desde 2022.

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Desde la fecha, la institución militar destacó que realizó las denuncias correspondientes y en el transcurso de los años ejecutó 20 intervenciones similares a la reciente donde en varias de ellas incluso hubo asonadas por parte de la población civil.

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