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Ofensiva contra la minería ilegal en Bucaramanga deja 27 capturados en 2026

Las autoridades de Bucaramanga intensificaron la ofensiva contra la minería ilegal en la escarpa occidental de la ciudad.

FOTO CAPTURADOS MINERIA ILEGAL BUCARAMANGA.jpg
Foto: Capturados minería ilegal en Bucaramanga- suministrada por Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Las autoridades de Bucaramanga intensificaron la ofensiva contra la minería ilegal en la escarpa occidental de la ciudad, una problemática ambiental que, según la administración municipal, sigue generando graves afectaciones sobre los ecosistemas y zonas de protección.

En lo corrido de 2026, las autoridades han realizado 11 operativos contra estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros y materiales de construcción, dejando un saldo de 27 personas capturadas.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, aseguró que estas actividades ilegales están causando daños ambientales de gran impacto en la ciudad.

“Lastimosamente, nuestra escarpa occidental se está viendo afectada por esta minería ilegal y criminal”, afirmó el funcionario al advertir sobre las consecuencias que estas prácticas generan sobre el terreno y el equilibrio ambiental de la zona.

La escarpa occidental de Bucaramanga es considerada un área estratégica por su importancia ambiental y geológica. Durante años, las autoridades han alertado sobre riesgos relacionados con remoción de tierra, erosión y posibles emergencias derivadas de explotaciones clandestinas que se realizan sin licencias ni controles técnicos.

De acuerdo con la Alcaldía, los operativos han sido desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría del Interior, la Policía y otras entidades encargadas de la protección ambiental y judicialización de delitos ecológicos.

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Las autoridades señalaron que el objetivo no solo es realizar capturas, sino avanzar en procesos judiciales contra quienes promueven estas actividades ilícitas. “Vamos a trabajar de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación para judicializar a estas personas”, agregó Pinto Frattali.

La administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con minería ilegal, especialmente en sectores cercanos a la escarpa occidental, donde continúan las acciones de vigilancia y control para frenar el deterioro ambiental.

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