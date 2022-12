Cura Hoyos denuncia que magistrados le pidieron $800 millones

El exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya dijo este miércoles, en el edificio de la Fiscalía, que tres magistrados de la ciudad le pidieron 800 millones de pesos para favorecerlo en la decisión por el caso del lote El Vesubio, por el que fue condenado.

Hoyos asistió a la Fiscalía para una audiencia de conciliación por injuria agravada

contra el magistrado Julio Ojito Palma, pero se negó a ello y fue más allá.

"Mis manifestaciones en contra de la rama judicial son de siempre, porque siempre fui atropellado por la justicia. Yo dije que no me retractaba y voy a colocar una denuncia en la Fiscalía en la que pido que se investigue a los magistrados porque nos exigieron 800 millones para actuar en derecho y, como no se los dimos, nos condenaron a Guillermo Hoenigsberg, a Carlos Camacho y a mí", contó Hoyos.

"Ya está bueno, voy a colocar formalmente una denuncia para pedir que se investigue a Ojito Palma (Julio), a Mola (Jorge Eliécer) y a Colmenares (Luis) por este hecho arbitrario. Sabían que no había nada y nos mandaron el recado con un secretario de Ojito Palma de que si no dábamos 800 millones nos condenaban", agregó el exalcalde.

Por la compra irregular del lote El Vesubio fue condenado a diez años de prisión Bernardo Hoyos, quien todavía no ha terminado de pagar esa pena.