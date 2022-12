Curul de 'Jesús Santrich' debe ser ocupada por otro miembro de Farc antes de 48 horas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó ocupar la curul del partido Farc que fue asignada a ‘Jesús Santrich’, mientras se define la pérdida de investidura en el Consejo de Estado.



Con la decisión, el tribunal ordenó al Congreso de la República que, en un término de 48 horas, se designe para esa curul al miembro del partido Farc, Benedicto de Jesús González Montenegro.



El tribunal rechazó los argumentos que se habían expuesto por el juzgado de Bogotá que tumbó las pretensiones en una acción de tutela para proteger loa derechos políticos del movimiento Farc y de ‘Jesús Santrich’.



Para el alto tribunal hubo interpretaciones equivocadas por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para aplicar la denominada silla vacía.

“Lo que ocurre es que si la situación no encuadra en ninguna de esas hipótesis,En ese sentido la decisión advirtió que si bien ‘Santrich’ está siendo investigado por varios delitos,“El legislador no ha desarrollado el mandato del constituyente,agrega el Tribunal.Actualmente, ‘Jesús Santrich’ enfrenta una demanda de pérdida de investidura por no posesionarse como representante a la Cámara por el partido Farc

tras ser capturado con fines de extradición por supuestos delitos que cometió después de la firma de paz con el Gobierno.

Perfil del nuevo senador de Farc

Publicidad

Benedicto de Jesús González Montenegro nació en Mompox, Bolivar en 1969, es hijo de padre campesino y madre educadora. Su carrera política inició en la Juventud Comunista para el año 1988 en la ciudad de Valledupar. Curso estudios en Derecho en la Universidad del Atlántico en el año 1992, donde hizo parte del Partido Comunista Colombiano.

Ingresó a las Farc en el año 2001, argumentando falta de garantías de seguridad cuando era presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (SINDIBA).

Realizó el proceso de dejación de armas en el 2017 en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana. Su proceso de reincorporación lo ha hecho en el ETCR Amaury Rodríguez, corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca en el departamento del Atlántico. Participó desde el inicio del Proceso en el tema de pedagogía de paz entre los 60 delegados que fueron escogidos en FARC para realizar la pedagogía en todo el territorio nacional.

Fue incluido en la lista a la Cámara de Representantes por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común del Atlántico, del cual hace parte de su dirección.

Publicidad

También hace parte del Consejo Nacional de los Comunes de FARC. Al igual que Jesus Santrich, su compañero de armas y lucha, con quien convivió más de 15 años en la resistencia armada, es artista y músico.