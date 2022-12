De la Espriella calla para proteger a Alex Saab y otras dos personas: Daniel Coronell

El periodista Daniel Coronell habló en Mañanas BLU sobre la victoria que tuvo en un litigio con el abogado Abelardo de la Espriella. De acuerdo con el jurista, ‘se retiró de la batalla’ para mantener el secreto profesional de sus asesorados.

El juramento del secreto profesional con mis asesorados está por encima de cualquier consideración personal, la confianza que en mi han depositado, siempre estará a salvo. Por ese valor supremo me retiro por primera vez de una batalla pero la lucha sigue. (A.D.L.E) pic.twitter.com/WXHXBOOlDv — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) July 2, 2020

Sin embargo, Coronell aseguró que De la Espriella prefirió no responder con el fin de proteger a tres personas: Alex Saab, Álvaro Pulido y Bruce Bagley.

“El señor Saab (…) es el hombre que está detenido en Cabo Verde, probablemente será extraditado en las próximas semanas a EE.UU. y que sabe perfectamente cómo se movieron millones y millones de dólares de la corrupción del régimen venezolano”, declaró el periodista.

“Bruce Bagley está en un proceso aquí por lavado de dólares del cuál ya se declaró culpable. Lavado de dólares de la corrupción venezolana, provenientes de Alex Saab donde está identificado que él recibió 300.000 dólares de comisión y otros 2700.000 que no se han explicado. El señor De la Espriella no quiere responder sobre eso”, sostuvo.

Coronell sostuvo que a Abelardo de la Espriella “le da miedo explicar el origen de su dinero”.

El columnista aseguró que a lo largo de su vida no ha conocido ningún abogado que ostente tanto dinero como De la Espriella.

"No conozco ninguno, y conozco firmas de abogados que llevan muchos más años en el mercado colombiano con éxitos más resonantes. No he visto a ninguno de sus líderes en un jet privado hasta el momento. Esto enmarca una nueva ética y estética que se ha ido apropiando de Colombia", declaró.

“¿Cómo es que un señor que era corista de un grupo vallenato de un grupo vallenato, por única actividad, que le decían ‘Papucho’, termina haciendo gala de semejante fortuna billonaria?”, cuestionó

Coronell dijo que no es cierto que De la Espriella vaya al final de sus pleitos. “Él es un gran promotor de sí mismo, pero es más lo que ronca que lo que duerme”, sostuvo.

