Defensa de Rafael Uribe Noguera pide su libertad

La defensa de Rafael Uribe Noguera, el arquitecto acusado de violar, torturar y asesinar a la niña de 7 años Yuliana Andrea Samboní, pidió su libertad inmediata.



El abogado de Uribe Noguera invocó tres causales: que él tiene un arraigo en la sociedad, que no va a obstruir el proceso penal, que no abandonará el país y que se puede presentar a las diligencias.



Varios expertos explicaron en BLU Radio que, ante el recurso que tienen los detenidos en una audiencia preliminar, los abogados normalmente pueden solicitar la libertad de su cliente.



Así las cosas, el recurso que presentó el abogado de Rafael Uribe es un recurso normal que debe hacerse cuando se adelantan este tipo de diligencias.



Explicaron que el recurso de apelación se puede presentar al término de la medida de aseguramiento que imponga el juez o un plazo de cinco días hábiles para que interponga el recurso mediante ventanilla en un escrito.



El juez 39 de control de garantías será el encargado de fijar la fecha para decidir si le dan o no la libertad a Rafael Uribe.