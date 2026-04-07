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Blu Radio  / Judicial  / Dejan en libertad al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el caso de la UNGRD

Dejan en libertad al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el caso de la UNGRD

Fiscalía imputará cargos contra exministro Ricardo Bonilla por escándalo en UNGRD
El exministro Ricardo Bonilla están salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Foto: Presidencia.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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