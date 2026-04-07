Dejan en libertad al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el caso de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el caso de corrupción de la UNGRD. Según la Magistrada, la Fiscalía radicó el escrito de acusación durante la diligencia de solicitud, por lo cual se habría cumplido más de 120 días tras la imputación en su contra desde el 1 de diciembre de 2025.

Hay que recordar que la captura de Bonilla se había dado en la noche del jueves 18 de diciembre en plena audiencia. Posteriormente, en la tarde del viernes 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).