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Blu Radio  / Judicial  / Demandan elección de Carrascal y Pizarro ante el Consejo de Estado por presunta doble militancia

Demandan elección de Carrascal y Pizarro ante el Consejo de Estado por presunta doble militancia

La demanda pide anular el acto administrativo que oficializó su elección (Formulario E-26), al considerar que ambas congresistas habrían incurrido en doble militancia, una conducta prohibida por la Ley.

María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro
María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro
X: @MafeCarrascal y @delmarpizarro
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Ximena Echevarría y Samuel Ortiz radicaron ante el Consejo de Estado un extenso documento donde explican porqué María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, quienes fueron elegidas para el periodo 2022-2026, habrían incurrido en doble militancia. Explica la demanda que ambas llegaron a la Cámara en esa época con aval del movimiento político Colombia Humana, pero posteriormente participaron en procesos internos y fueron inscritas como candidatas para las elecciones de este 2026 bajo el Pacto Histórico, sin haber renunciado a sus curules con la anticipación exigida por la ley.

La demanda argumenta que esta situación vulneró el artículo que obliga a los miembros de corporaciones públicas a renunciar a su cargo al menos 12 meses antes de aspirar por un partido distinto.

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Además señaló la demanda que ambos movimientos han tenido vínculos políticos, son jurídicamente distintos, por lo que el cambio de colectividad requería cumplir estrictamente con las reglas de disciplina partidista.

Los demandantes también cuestionan la validez de la inscripción de la lista del Pacto Histórico en Bogotá, indicando que incluso fue revocada previamente por el Consejo Nacional Electoral por posibles irregularidades.

La Sección Quinta del Consejo de Estado será la encargada de decidir si procede la nulidad de la elección, en un proceso que podría tener impacto en la conformación de la Cámara de Representantes.

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