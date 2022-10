Descartan que proceso de Luis Alfredo Ramos tenga segunda instancia

La Corte Suprema de Justicia descartó que el caso por ‘parapolítica’ contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos deba someterse a la nueva segunda instancia.

Esto, luego de que en la sala plena, de este miércoles, ese Alto Tribunal tumbara el proyecto de auto del magistrado Eyder Patiño, quien asegura que la Sala Penal perdió competencia y que en consecuencia los procesos que cursan en la Corte debía detenerse hasta que entre a funcionar el nuevo sistema.

La mayoría de la Corte sostiene que los procesos que actualmente están a cargo de la sala plena como la única instancia antes de la promulgación del acto legislativo Acto Legislativo 01 de 2018 deben seguir su curso normal, pues todavía no se ha elegido a los nueve magistrados que conformarán las nuevas salas a las que llegarán los procesos penales en primera instancia.



Así las cosas, pese a que el magistrado Patiño se había negado a decidir en el caso de Ramos y manifestó que el caso debía remitirse a las nuevas salas, ahora está obligado a emitir un fallo condenatorio o absolutorio de Ramos.



Contra la decisión en el caso de Ramos, así como en las decisiones sobre los demás casos contra aforados que se emitan antes de que entre a funcionar el nuevo sistema, no procederán ningún recurso judicial.



Sin embargo, las discrepancias al interior de la Corte se mantienen. Contrario al resto de la sala penal, los magistrados Eugenio Fernández Carlier, Eider Patiño y José Francisco Acuña sostienen que la norma debía entra en vigencia desde el momento de su promulgación.



Todo esto se produce debido a que cuando se aprobó el acto legislativo, el Congreso no pronosticó esta situación y no dispuso ningún mecanismo transitorio, dejando un vacío jurídico enorme.



-¿Como funcionará la segunda instancia?



Actualmente, en la Corte Suprema de Justicia la Sala Penal es la única instancia en los procesos penales contra aforados constitucionales.



Esta sala penal asume la investigación y juzgamiento contra los miembros del Congreso; la etapa de juicio contra el vicefiscal general y otros funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría; magistrados, ministros, defensor del Pueblo, registrador, el contralor, embajadores, gobernadores, generales y almirantes de la Fuerza Pública.



Ahora estas funciones serán asumidas por dos nuevas salas: una de instrucción, que será la encargada de investigar y acusar, y una de juzgamiento.



La Sala Penal será la segunda instancia, es decir que cuando se apelen condenas o absoluciones de aforados, será esta sala la que resuelva estos recursos.



Esas salas serán conformadas por nueve magistrados que están en proceso de selección. La inscripción para estos cargos era abierta y las listas públicas pueden ser consultadas en la página web del Consejo Superior de la Judicatura.