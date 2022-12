Desórdenes en Ciudad del Río: un policía herido y una joven denuncia agresiones

Un patrullero de la Policía resultó herido durante los disturbios registrados en el sector Ciudad del Río luego de la marcha del pasado 4 de diciembre en Medellín.

Según narra el uniformado Juan Camilo Uribe, un grupo de encapuchados le arrojó piedras y palos en medio de los desórdenes, dejándolo herido en una de sus piernas.

El patrullero fue remitido al hospital de la Policía en Medellín donde se le diagnosticó una fractura en tibia y pierna izquierda, con una incapacidad inicial de un mes.

Según cifras de las autoridades, diez policías han sido lesionados durante las manifestaciones en la capital antioqueña.

“Estábamos de seguridad en ese sector, prestos a cualquier requerimiento. No sé cómo traían los elementos, pero sí tenían objetos contundentes. Nos tiraron piedra y me golpearon con una varilla o un palo que me ocasionó la lesión”, dijo el uniformado.

Mientras tanto, a través de redes sociales, manifestantes están denunciando la agresión a una mujer, quien asegura que fue atacada por uniformados de la Policía durante las mismas protestas.

Vergüenza lo que hizo ayer el Esmad en concierto en Ciudad del Río Med. Señores @FicoGutierrez y @tobonvillada, nada puede justificar la violencia y menos de la mano del Estado. Ahora resulta que no basta con cuidarse de los perdigones en los ojos y la cabeza, ojo con la patada! https://t.co/cFX7sMZbS4 pic.twitter.com/2IaN3RB5sp — JesusAbadColorado (@AbadColorado) December 5, 2019

Al igual que esta se han compartido otras denuncias sobre el trato de la fuerza pública a los ciudadanos que se encontraban en las manifestaciones o en sus alrededores el pasado 4 de diciembre.

#Medellin El Esmad le disparó en la cara a un vigilante que solo estaba haciendo su trabajo en ciudad del río. Qué dirán ahora los defensores del progreso a toda costa?https://t.co/VW3L5JeByn pic.twitter.com/bNAviLCUBY — Diana 💚 (@dianalunareja) December 5, 2019

Frente al caso donde un estudiante de la Universidad San Buenaventura perdió un ojo luego de los disturbios del 21 de noviembre en la calle Barranquilla, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que ya abrieron una investigación para determinar la responsabilidad de la institución y si los hechos se presentaron durante esa manifestación.

“Tenemos una denuncia formal para poder hacer los análisis correspondientes para saber si tiene que ver o no con alguna de las armas que utiliza el Esmad”, aseguró el general.