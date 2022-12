Dos jóvenes murieron tras quedar en medio de una balacera en Puerto Tejada, Cauca

Hay dolor en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, por la muerte de dos jóvenes que quedaron en medio de una balacera en el barrio Antonio Nariño de esa municipalidad.

Se trata de Hilary Tejada y Anderson Hurtado quienes pasaban por el lugar cuando hombres armados, al parecer integrantes de dos pandillas, se enfrentaban a tiros.

Los jóvenes, de 18 y 21 años respectivamente,

recibieron varios de los disparos que acabaron con sus vidas.

El gobernador del departamento de Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, lamentó este hecho e indicó que se adelantan las investigaciones pertinentes.

“Lamentamos muchísimo lo ocurrido, donde un enfrentamiento entre pandillas mueren dos personas entre ellas una niña inocente producto de una bala perdida”, dijo Larrahondo.

“Nuestras condolencias para su familia y nuestro compromiso de estar acompañando el caso hasta que se esclarezcan y paguen los responsables de ello”, indicó.

El alcalde de este municipio, Dagoberto Domínguez, también pidió a las autoridades dar con los responsables del hecho

que ha conmocionado esa población del norte del Cauca

“Yo le exijo a la Policía y a la Fiscalía que rápidamente se esclarezcan quiénes fueron los autores de estos hechos criminales”, dijo Domínguez.

“Esto no se puede quedar impune si no yo me ofrezco para acompañarlos y arrestar a estas personas que hicieron estas atrocidades porque ya estamos cansados en nuestro municipio de tanta delincuencia, de tanto vandalismo, de tantos crímenes que se quedan en la impunidad”, precisó.

El alcalde de la localidad también hizo un llamado a los líderes de estas pandillas para que hagan una tregua y busquen conjuntamente con la administración municipal acuerdos de paz.

