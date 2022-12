El audio de la DEA en el que 'El Porcino' menciona a Vargas Lleras y al fiscal Martínez

Se trata de la primera reunión que sostuvieron en Miami el abogado Pinilla, conocido como ‘Porcino’, y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la misma que tiene pagando 48 meses de prisión en Estados Unidos al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

En ese encuentro, en el Dolphin Mall, Lyons le pregunta a Pinilla de dónde vienen todos los procesos que empieza a abrirle la Fiscalía, desde la oficina de Moreno, a lo que el abogado responde que cree que es un mandado de German Vargas Lleras.

Transcripción:

5’48’’-6’32’’ Lyons: ¿Pero y Gustavo que dice ahí o sea que es orden de arriba joderme a mí?

Pinilla: Sí, directamente, es que no es orden de arriba. Es Néstor Humberto el que lo sentó me dijo primo, me bloqueó, me llevó a al casa y me dijo Leo no quiero que volvamos a hablar yo te busco cuando podamos hablar. ¿Le dije qué te pasó? Y me dijo no mk me tiene, en la mira ya el fiscal me puso directamente el caso de Alejandro porque como dijeron que la investigación que supuestamente tú lo habías favorecido para que librara unas capturas. y el man le puso directamente a joderte a ti.

6’23’’: Lyons: O sea, ¿le dio los temas tuyos?

Pinilla: No, los temas tuyos no. Le dijo vaya y apoye el principio de oportunidad; ya te explico ahora, voy por partes. Le dijo: todo lo que tenga que ver con ese man, recáudelo usted. Y va nutriendo al otro man, porque el otro man es el que, por ser aforado, es el que tiene tu vaina. Esa imputación tuya no venía.

O sea, a mí me había dicho Gustavo porque yo no le voy a recibir un peso a Alejandro porque de pronto vaya a salir a decir, porque a Alejandro lo van a capturar. Pero eso se fue llevando, pero el fiscal eso aguanta más. Pero como Gustavo a veces uno no sabe.

Este es un fragmento de los cientos de horas de grabaciones que hizo la DEA a miembros del cartel de la toga con la colaboración de su testigo, Alejandro Lyons, quien está pendiente de regresar al país para cumplir con su condena de cinco años de prisión.

Vale la pena recordar que el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que envió este y otros fragmentos a la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que es la Corte Suprema de Justicia la que debe definir si esta conversación entre Pinilla y Lyons es real y si hay merito para investigar o si la desestima por tratarse un diálogo entre dos confesos corruptos.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se conoce que estén investigando su nombre o el del excandidato Vargas Lleras.

Al margen de las grabaciones, otro de los cuestionamientos que se le hace al fiscal es que fuera él, quien aparece mencionado, quien le ordenó al fiscal que dirige el proceso del cartel de la toga, Jaime Camacho, que fraccionara en 13 audios las grabaciones de la DEA y las enviara a las autoridades.

Precisamente, el fiscal Camacho le dijo a la Comisión de Acusaciones que fue Martínez quien le dio la orden de enviar fraccionados los audios y no las grabaciones completas.

Sin embargo, después en un comunicado, cambió su versión y aseguró que fue él mismo quien les dio esa instrucción a sus investigadores.