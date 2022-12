“El Ejército se llevó, mató y enterró a mi hijo en Dabeiba”: madre de desaparecido

"Lo cogieron por los lados de Campa Rusia, me dijeron que el Ejército formó un combate y lo mataron para decir que lo habían asesinado en un combate", este es el estremecedor relato de Emilia Vásquez Giraldo una campesina del corregimiento El Mango, quien recorrió tres horas y media de camino para llegar hasta el cementerio Las Mercedes, Dabeiba.

Allí, pidió le a la JEP ayuda a encontrar a su hijo, un joven de 19 años desaparecido por el Ejército en noviembre de 2007.

Publicidad

Vea aquí: Botas, retazos de ropa y proyectiles de bala, el común denominador en fosas de Dabeiba

Según Vásquez, luego de buscarlo durante un mes tras su desaparición, un primo que trabajaba en ese entonces como sepulturero en el cementerio Las Mercedes, le confirmó que su fue enterrado en ese lugar. Asimismo, aseguró que a su hijo le decían de cariño 'Jarupia'.

"Él me dijo que bajaron dos de un helicóptero. A uno le decían 'Mollejo' y a otro 'Jarupia', los tuvieron acá y le tocó enterrarlos en el cementerio, abajo de las bóvedas de los Vanegas", relató Emilia Vásquez, quien pidió incansables veces que les hagan exhumaciones a las fosas en el cementerio.

Para Emilia no existe el rencor, pues cuando ve al Ejército le pide a Dios valor para no insultarlos.

Publicidad

"Le pido a mi Dios que me de valor para no tratarlos mal porque uno no sabe ellos por qué hicieron eso, si los coroneles los mandaron o cuál es razón. Ojalá, Dios me dé el valor de perdonar y no provocar más guerras”, aseguró.

Historias como las de Emilia Vásquez se ven con frecuencia en el cementerio Las Mercedes, familiares que llegan con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

Publicidad

Emilia entregó muestras de ADN a Medicina Legal para comenzar con el proceso de verificación con los cuerpos que ya fueron recuperados de las fosas.