El fiscal Martínez no se puede autoexonerar: Daniel Coronell

El periodista Daniel Coronell, en diálogo con BLU Radio, dijo que el fiscal general Néstor Humberto Martínez, no se puede autoexonerar en el caso del llamado ‘cartel de la toga’, por el que habría entregado grabaciones fragmentadas a las autoridades porque en las mismas es mencionado.

“El fiscal no tiene la facultad para autoinvestigarse. Él no puede decir que él no mandó eso y que mandó exclusivamente lo que había sobre congresistas y resulta que lo tenía que enviar a la autoridad competente que no es la Corte Suprema de Justicia. Además, en el oficio que él envió a la corte no hace ninguna alusión a las menciones que existen de él a las grabaciones”, expresó.

Coronell añadió que el fiscal general debe declararse impedido para investigar el caso y entregar la información completa a la autoridad competente, que es la Comisión de Acusación de la Cámara.

“Él no puede determinar que no se investiga porque es él. La figura de la autoexoneración no existe en las democracias”, añadió.

Coronell añadió que en la grabación son mencionados otros personajes, incluidos empresarios y abogados, que también el país debe conocer.

“Esto es algo que apenas está empezando. Hay menciones muy graves de otros personajes en esa grabación de posible tráfico de influencia para acelerar o producir investigaciones en la Fiscalía, ordenadas por un jefe político. Hay también evidencia de cuánto pagaban por cada uno de los procesos los congresistas que eran procesados en la Sala Penal de la corte y que particularmente tenían que ver con Leonidas Bustos y Leonardo Moreno”.

En ese sentido, el periodista enfatizó en que debe investigarse para determinar cuál es el grado de involucramiento del fiscal en el caso. Ante la denuncia, Martínez, a través de un video, respondió y dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder tanto los audios completos como las respectivas transcripciones, y aseguró que no es cierto lo escrito en la columna de opinión que sustenta Coronell. Incluso, dice que son 13 las transliteraciones entregadas.