El Gaula me dijo "la encontramos muerta": Catalina Uribe Noguera

Catalina Uribe Noguera, hermana de Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yuliana Samboní, entregó sus relatos en el juicio que se adelanta contra ella y su otro hermano, Francisco Uribe, por el supuesto ocultamiento de pruebas.

Catalina contó que el 4 de diciembre de 2016 se encontraba con su familia cuando su cuñada, esposa de Francisco, le dijo que había recibido una llamada del Gaula informándole sobre el rapto de una niña por el oriente de la ciudad.

Durante la audiencia, Catalina Uribe Noguera manifestó que le advirtió a su cuñada que tuviera mucho cuidado con ese tipo de llamadas porque podría ser una llamada millonaria.

En los estrados, Uribe Noguera señaló que al llegar al edificio donde estaba Rafael, el vigilante les dijo que el carro no estaba y que su hermano no estaba en el apartamento.

Catalina manifestó que llamó a Rafael Uribe y tras varios intentos este le dijo que estaba en la casa de una amiga.

Argumentó Catalina Uribe Noguera que ella decidió irse para una reunión familiar y que en la tarde regreso al edificio, tras una llamada de Francisco Uribe Noguera. Catalina señaló que tuvo problemas al ingresar al edificio y que le mostró la cédula al vigilante para que la dejara entrar.

La menor de los Uribe Noguera indicó que cuando ingresó al apartamento tocó la puerta y el timbre en reiteradas ocasiones, pero no abrieron y añadió que solo se sentía un olor a cigarrillo.

En su relato ante el juez afirmó que su hermano Francisco logró entrar al apartamento por el balcón y luego empezó a escuchar gritos.

"Yo nunca había escuchado a Francisco así, me puse a llorar, llamé a mi esposo y le dije que Francisco iba a matar a Rafael… Entonces empecé a gritarle que por favor me abra la puerta, ahí sube el vigilante y me reclama que dejara de gritar y molestar a los vecinos. Me dijo que iba a llamar a la Policía y yo le dije llámela ya porque aquí hay algo raro y usted está tapando a mi hermano", sostuvo.

Aseguró que ingresó al apartamento luego que Francisco le abriera la puerta y que en encontró todo lleno de aceite y colillas de cigarrillo.

"Esa imagen de Rafael era como, este no es mi hermano, estaba descalzo, sucio, pálido, sudaba, me dio angustia. Francisco le preguntaba que dónde estaba la niña, y yo decía, ¿cómo así cuál niña? Y Francisco me dijo que Rafael se llevó a una niña. Rafael decía yo la bajé, yo la cogí, pero del susto la bajé, luego que la tirara", reveló.

Catalina Uribe manifestó en la audiencia que inspeccionó el apartamento, pero que no vio nada.

Agregó que durante el tiempo que estuvieron los hermanos Uribe Noguera en el apartamento, Francisco hablaba por teléfono y que le ordenó cuidar a Rafael, pues temían que se tirara por uno de los balcones del apartamento.

"Francisco decía: no toquen nada, no cojan nada".

Catalina señaló que Francisco en algún momento le preguntó a Rafael sobre un zapato blanco que estaba en el carro y su hermano le respondió que, al bajarse del vehículo, a la niña se le cayó dentro de la camioneta donde fue raptada.

En el relato que entregó, Catalina aseguró que llevaron a Rafael para un centro de Salud. En el camino se bajó y se fue para la casa de sus padres donde la esperaba su esposo.

"Francisco me llama a las 8:00 de la noche y me dice: Catalina estoy en la clínica Monserrat, venga para acá, y me dijo que no fuera con ninguno de mis papás. Me llama de nuevo a las 8:20 y me dijo: Catalina es en serio, necesito que se venga para acá".

En su relato dijo que llegó a la clínica a las 9 de la noche y la aborda un miembro del Gaula, quien le dice que van a llevar a Rafael a la clínica Vascular Navarra.

"Hay una doctora y me le acerco, le pregunto y me dice que Rafael está presentando una afectación en el corazón por el exceso de drogas".

Expresó que, durante su paso por la Clínica, un doctor explicó que su hermano, Rafael, tenía una sobredosis de cocaína y había presentado un preinfarto.

"Si en media hora no lo hubiese traído, él se muere", dijo el médico.

Catalina dijo que a las 11:00 de la noche la aborda el miembro del Gaula y le dice: "¿usted sabe algo de la ubicación de la niña? Y yo le dije: no tengo idea. Él me mira raro. Y yo le digo que hasta donde sé la niña se bajó en la circunvalar".

"Y agrega ¿usted no sabe nada? Yo le dije, yo no sé nada; ¿Está bien?, le contrapregunté, y él me dijo 'la encontramos sin vida'. Ahí el mundo se me vino encima”, indicó.

En el estrado, Catalina Uribe Noguera fue a preguntarle a Rafael y este solo lloraba mientras le pedía perdón en la clínica donde se encontraba recluido.

Catalina Uribe Noguera dijo, que tras conocer lo ocurrido, sus padres acompañaron a Rafael Uribe Noguera en la Clínica Navarra donde fue capturado por miembros del CTI de la Fiscalía.

Finalmente, Catalina Uribe Noguera manifestó que días después fue víctima de amenazas por las redes sociales.