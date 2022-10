“Él se quiere morir”: revelan chats de WhatsApp de hermanos de Uribe Noguera

La Fiscalía presentó este miércoles conversaciones de WhatsApp entre Francisco y Catalina, hermanos de Rafael Uribe Noguera, condenado por el asesinato de Yuliana Samboní, ocurrido el 4 de diciembre de 2016.

De acuerdo con el ente acusador, en la conversación entre Francisco y Catalina fueron borrados 39 de los 50 mensajes de los días 4 y 5 de diciembre del 2016.

En una de las conversaciones, Catalina le cuenta a María Isabel, su madre, que Francisco había ingresado al edificio de Rafael Uribe, lugar en el que se ejecutó la muerte de Yuliana Samboní.

15:57: Francisco entró por la terraza del apto del Equus 66. Esta adentro y estoy esperando que me abra o diga algo (Catalina)

15:57:36: Sí está adentro mami, yo sabía (Catalina)

16:05:31 Estoy con él (Catalina)

En la lectura de la Fiscalía llama la atención un particular pedido de María Isabel a su hija, quien, al parecer, esta última estaba en la clínica a donde fue llevado Rafael por presuntos problemas de salud.



22:16:34: Él se quiere morir mami (Catalina)



22:16:41: No sé qué hacer para ayudarlo (Catalina)



22:16:47: Déjalo (Maria Isabel Noguera)



22:16:56: Sí, pero acá no lo dejan (Catalina)



22:17:10: Lo obligaron a tomarse unas pastillas para el corazón (Catalina)



22:17:25: Sácalo de esa clínica (Maria Isabel)



22:17:32: El Gaula no me deja (Catalina)



22:17:48: Que las coja y las bote (mamá)



22:18:30: Sin que se den cuenta (mamá)



22:18:31: Pero dentro del cuarto (mamá)



22:18:55: No es un cuarto, es un espacio con varias camas (Catalina)



22:19:13: El Gaula está al lado mío (Catalina)



22:19:23: Y, ¿cuándo se lo llevan para la Monserrate? (mamá)



22:19:52: Hoy no porque está infartado (Catalina)



22:20:23: ¿Qué? ¿Le dio un infarto? (mamá)



Posteriormente, se conoce otra de las conversaciones, esta vez del 4 de diciembre de 2016, entre los hermanos Catalina y Francisco.

15:55:50: Ábrame por favor. Ya llegué. ¿Por dónde entro? (Catalina)

20:55:32: Rece para que pase (Catalina)

23:12: 46: Sí (Francisco)

23:12:57: Ya está preparado (Catalina)

23:29:59: Me avisa (Francisco)

Este miércoles continúa la audiencia de juicio oral contra los hermanos Uribe Noguera y la Fiscalía, que está interviniendo, anunció que van a tener otro testigo por videollamada desde San Juan de Puerto Rico, llamado Máx Enrique Rodríguez.

Cabe recordar que el hecho, por el que fue condenado Rafael Uribe Noguera, ocurrió en 2016, donde Yuliana Samboní fue raptada y apareció muerta, con signos de abuso sexual, en el barrio de Chapinero alto.



Escuche el audio completo aquí:

Continúa juicio contra los hermanos Uribe Noguera por caso Yuliana Samboní https://t.co/RNdrQKvGg9 pic.twitter.com/fPCuPa999e — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 8, 2019

