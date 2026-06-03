Empresarios colombo-panameños Abadi comparecerán virtualmente a imputación por caso Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación a ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, mercancía que posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca Lili Pink. La diligencia judicial fue programada para el próximo 24 de junio.

La solicitud cobija a los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi; Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda, distribuidora de Lili Pink; Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de la compañía; y Jonnatan Villamil Soler chofer de la organización. También fueron citadas Luz Adriana López López, vinculada a otra empresa relacionada y Merlín Roxana Mendoza Arias.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su posible participación individual, por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Tras conocerse la fecha de la audiencia, el abogado defensor Iván Cancino confirmó que sus cuatro representados comparecerán ante la justicia y cuestionó las actuaciones adelantadas previamente por las autoridades. “Celebramos con mucha gratitud que por fin la Fiscalía nos haya mandado la audiencia de imputación que tanto le habíamos pedido y que solamente se va a producir dos meses después de un gran e injusto operativo que se hizo para extinción de dominio y con otros fines en los cuales no se encontró absolutamente nada ilegal, de tal manera que ahí estaremos compareciendo para poder ratificar la presunción de inocencia y controvertir todas las pruebas que tenga la Fiscalía, que no creo que sean muchas”, afirmó.



Frente a la investigación, la defensa rechazó cualquier relación con actividades criminales.“Lo que sí estamos absolutamente seguros es que nunca se ha prestado para lavado de activos, menos para favorecer al contrabando, menos una banda organizada; estamos en presencia de unos empresarios que han dado 3.000 empleos, que han dado contratos franquiciados, más de 400 locales abiertos, y que la marca es tan querida por Colombia que, aun a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para aniquilarla con estos procedimientos, sigue teniendo récords en venta”, sostuvo Cancino.

Local Lili Pink Foto: Blu Radio

El abogado también se refirió a la posibilidad de que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento contra los procesados. Según explicó, la defensa ha presentado varias solicitudes relacionadas con situaciones particulares de algunos investigados, las cuales no han sido aceptadas por el ente acusador.

“También van a pedir medida de aseguramiento. Obviamente nosotros nos hemos acercado a la Fiscalía con algunas peticiones frente al tratamiento de algunas personas que están en el proceso con peticiones especiales, y la Fiscalía las ha rechazado absolutamente todas. Pero bueno, esos elementos se debatirán ante el juez también, y estamos muy tranquilos con que las medidas de aseguramiento tampoco van a proceder porque no hay ningún motivo para ello”, indicó.

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Respecto a la situación de los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, quienes permanecen fuera del país, Cancino aseguró que participarán en el proceso judicial mediante los mecanismos previstos en la ley. “Han estado presentes en las audiencias que se han hecho por intermedio de su abogado y que, como lo permite la ley, estarán presentes por una conexión virtual cuando sean requeridos, es decir, a partir del 24 de junio”, concluyó.