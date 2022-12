En confusos hechos profesora resultó herida en Barrancabermeja

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades la docente Ángela Pineda terminó herida con arma de fuego.

El hecho se presentó en la vereda Campo 45 del corregimiento El Centro de Barrancabermeja, Santander.

“La escuela Campo 45 donde vive mi profesora Ángela Pineda llegaron dos personas y la impactaron, la dejaron herida, se llamaron a unos paramédicos de una vigilancia local, pero es grave la situación de los profes porque los tipos llegaron pidiendo las guías de los niños y con sus tapabocas no se sabe bien quienes fueron, a las guardias también las encañonaron. Esa escuela no tiene seguridad en el sentido de que no está encerrada”, explicó Ana Isabel Gutiérrez, rectora del Colegio Los Laureles.

Estos hechos están siendo investigados por parte de la Sijín y de la Policía del Magdalena Medio, que iniciaron pesquisas y averiguaciones para tratar de aclarar el tema.

“Desafortunadamente se presentaron unos hechos de posible hurto a una docente en la verada Campo 45 del corregimiento El Centro donde la mujer termina herida en su extremidad inferior en el momento del forcejeo de con los delincuentes quienes le hurtaron un equipo de cómputo, esta es una situación que rechazamos desde la autoridad distrital”, explicó el secretario del Interior de Barrancabermeja Leonardo Gómez.

Por su parte el Sindicato de Educadores de Santander, SES, rechazó este hecho e informó que hará las denuncias ante los organismos pertinentes debido a que varios de sus integrantes han sido perseguidos y objeto de atentados en esta región.

