En fotos: grave crisis humanitaria en las URI de Bogotá

Desde la Veeduría de la Policía han venido advirtiendo cómo la labor del uniformado en estos centros de detención se está convirtiendo en una amenaza latente para su integridad ante la tensa convivencia con los reclusos por el hacinamiento y las deplorables condiciones de salubridad que hay en estos espacios.

Por su parte, la Personería de Bogotá advirtió que la situación más delicada se está presentando en la URI de Puente Aranda, donde se registra un hacinamiento de aproximadamente un 25 %. Pero este panorama también lo viven las Unidades de Reacción Inmediata en Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar.

"La URI de Kennedy tiene capacidad para 70 personas privadas de la libertad y en estos momentos tiene 127. Seguimos requiriendo a la Corte Constitucional que así como hizo un auto especial para Medellín, proceda con Bogotá", dijo la personera de la capital del país.

Pero situaciones similares se presentan en la URI de Ciudad Bolívar, en donde los primeros reportes indican que por la alta afluencia de personas, ya no hay celdas disponibles. La URI de Granja, en Engativá, al parecer, permanece cerrada, pero hasta el momento se desconocen las razones.

El veedor para la Policía, Armando Vergara, le dijo a BLU Radio que los uniformados en las URI "prestan el servicio en unas áreas que no tienen infraestructura, no tienen elementos para la labor, no hay ni guantes ni tapabocas. Tienen que aguantar hasta amenazas cuando no se les permite el ingreso de armas".

Esta crisis humanitaria en las URI de Bogotá ha traído consigo otros problemas, como, por ejemplo, el brote de varicela que se reportó en la URI de Kennedy y obligó a decretar una cuarentena. Los espacios reducidos de las celdas ha provocado riñas entre los detenidos.

