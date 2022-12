En manos de fiscal ah doc quedan beneficios ofrecidos a exdirectivos de Odebrecht

La audiencia se vio frustrada por cuarta vez luego de que la Fiscalía solicitara un nuevo aplazamiento porque no han podido otorgarles el principio de oportunidad a los directivos de Odebrecht Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Arocha Suárez y Luiz Antonio Bueno Junior, quienes solo bajo ese acuerdo entregarán la información que tienen contra Melo.

“El fiscal ah doc tiene una decisión trascendental que viene a tocar intereses del proceso. Será él quien podrá o no autorizar el principio de oportunidad, que es lo que nos ha frustrado el desarrollo de este juicio porque bajo ese pretexto los testigos de Odebrecht no han declarado en este juicio, con justa razón porque no quieren perder su derecho de no autoincriminación”, dijo el juez.

Además, regañó de nuevo a la Fiscalía por solicitar un nuevo aplazamiento y dejar el juicio sujeto solo a la declaración de los brasileños.

“Siempre es el mismo motivo del aplazamiento. El primer caso que me aparece que la Fiscalía ofrece a unos testigos bajo la condición de que declaran si les dan el principio, el cual no ha sido otorgado. Ellos se están aprovechando de las circunstancias”, señaló.

Incluso, dijo que los directivos de la multinacional no están respetando la justicia colombiana.

“Es falta de seriedad y respeto a la justicia colombiana”, sentenció.

El juez, además, le dijo al fiscal del caso que si en la próxima oportunidad salen con la misma excusa se verá en la obligación de “compulsar copias”: “Lo voy a hacer. La disculpa siempre es la misma”.

El último plazo para iniciar el juicio quedó para el 21 de enero a las 9:00 de la mañana.