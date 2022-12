En una audiencia única de verdad, JEP definirá si acepta o no al exparamilitar alias 'Macaco'

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó al exparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco' , a una audiencia única de aporte temprano a la verdad. Esto con el fin de entregar los detalles que conoce sobre el conflicto armado para evaluar si es aceptado o no por esta jurisdicción.

Sin embargo, es importante resaltar que los magistrados de la sección decidieron mantener parcialmente la decisión con la cual lo rechazan de la justicia transicional, por lo que esta audiencia será decisiva.

"A partir de los aportes que haga Jiménez Naranjo durante la diligencia, que será convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la magistratura valorará si la contribución a la verdad devela de manera rica y detallada su grado real de involucramiento con el conflicto. Con el fin de definir si se cumplen o no los factores de competencia fijados por la JEP para quienes en algún momento fueron integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", explicó la JEP.

La JEP también determinó que no es posible aceptar su sometimiento ya que no aportó pruebas que soporten su calidad de tercero civil, es decir, que antes de ser jefe paramilitar financió y auspició organizaciones paramilitares. Sus funciones entre 1997 y 2005 consistieron además en controlar el negocio del narcotráfico y en estos casos no tiene competencia la justicia transicional.

"A la hora de evaluar su caso, la Sección también tuvo en cuenta que frente a las excepciones que ha definido la JEP para el ingreso de miembros de grupos paramilitares no existe prueba ni el interesado alegó haber cumplido las funciones propias de los sujetos incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública ni tampoco señaló ni acreditó que puso al servicio del Estado el grupo armado que comandaba", señaló la jurisdicción.

Ahora deberá entregar las pruebas que demuestren que financió o auspició grupos paramilitares a ntes de pertenecer a los mismos y también debe aportar detalles sobre el conflicto armado, pues esta será la última oportunidad que tiene Macaco para que acepten su sometimiento.

"De encontrar satisfactorios los aportes que haga Jiménez Naranjo, la JEP deberá definir si se cumplen o no con los factores de competencia para aceptar su sometimiento ante esta Jurisdicción, y evaluar la forma de vinculación de las víctimas. En caso de aceptarse su sometimiento, al interesado se le deberá exigir un plan de aportes que conduzca a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición, y una vez se valide la aptitud preliminar del mismo", finalizó la JEP.

