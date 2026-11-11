Envían a la cárcel a 11 presuntos integrantes de ‘Bombillo Rojo’ por extorsión y desplazamiento

Once presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Bombillo Rojo’ fueron enviados a la cárcel, luego de ser señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en hechos de extorsión y desplazamiento forzado en la comuna 20 de Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, la organización habría impuesto cuotas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos a habitantes del barrio Lleras Camargo y de otros sectores de la comuna. Los pagos debían realizarse, en algunos casos, en un plazo de un día. Quienes se negaban a entregar el dinero habrían sido amenazados de muerte, agredidos y, en algunos casos, obligados junto con sus familias a abandonar sus viviendas.

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La Fiscalía señaló que, durante el desarrollo de las actividades investigativas, fueron identificados y asociados 37 casos de extorsión, de los cuales 33 corresponden a hechos consumados y cuatro a tentativas. También fueron relacionados 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

La estructura estaría conformada por dos denominados ‘clanes familiares’ del mismo sector. Sus integrantes habrían seleccionado a las víctimas y posteriormente acudido hasta sus viviendas para exigirles dinero mediante intimidaciones con armas de fuego. Cuando las personas no accedían a las exigencias, presuntamente eran desplazadas de manera forzada y la organización se habría apropiado de los inmuebles y de los bienes que permanecían en su interior.



De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, en algunas ocasiones las víctimas habrían tenido que pagar hasta 50 millones de pesos para recuperar sus viviendas después de haber sido expulsadas.

La Fiscalía también señaló que los presuntos integrantes de ‘Bombillo Rojo’ habrían instrumentalizado a menores de edad para realizar labores de vigilancia sobre las víctimas y recaudar los pagos. Según la investigación, los menores habrían recibido instrucciones sobre la manera en que debían abordar a las personas y efectuar los cobros.

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Entre los hechos documentados por las autoridades se encuentra uno ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025. En ese caso, los presuntos integrantes de la estructura habrían disparado y lanzado piedras contra una vivienda y amenazado de muerte a una de sus residentes si no entregaba la denominada ‘vacuna’.

Ante las amenazas, la familia que habitaba el inmueble terminó abandonando el lugar. En esa vivienda funcionaba un comedor comunitario en el que, de acuerdo con la investigación, se brindaba alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad del sector.

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Después de que la familia fuera desplazada, los presuntos integrantes de la organización habrían ingresado al inmueble para apoderarse de los bienes que se encontraban allí.

Como parte de las labores adelantadas para identificar y ubicar a los integrantes de la estructura, la Fiscalía ordenó más de 20 diligencias de allanamiento y registro, procedimientos que fueron realizados por unidades de la Policía Metropolitana de Cali.

Estas operaciones permitieron la captura de 11 personas que, de acuerdo con la investigación, harían parte de ‘Bombillo Rojo’. Posteriormente, los procesados fueron presentados ante las autoridades judiciales y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.