Envían a la cárcel a Alex Cruz, el fotógrafo acusado de violación por riesgo de fuga

Este miércoles, el juez 20 penal de control de garantías envió a la cárcel a Alex Cruz , el fotógrafo acusado de abusar sexualmente de su colega y fotógrafa Diana Quirós .

La medida otorgada por el juez se debe a que el fotógrafo pretendía fugarse de la justicia después de entregar tres direcciones diferentes de su casa, por lo que el juez consideró detenerlo.

La Fiscalía imputó el delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir al fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, conocido como Alex Cruz, quien presuntamente drogó y abusó de Diana Quirós en un apartamento en Castilla, en el suroccidente de la capital, donde según el relato, le suministró una sustancia alucinógena conocida como 'polvo de ángel' y aprovechó para violarla.

La defensa argumentó que no estaba de acuerdo con la medida privativa de la libertad porque consideró que ambos se conocían de tiempo atrás y ella había aceptado ir al apartamento donde estaba alojado Cruz y, además, no hubo violencia. Sin embargo, el juez consideró que este hecho no justifica el abuso del que fue objeto la señora Diana Quirós.

Finalmente, el juez de garantías consideró que, de no ordenarse la privación de la libertad en una cárcel, Cruz se fugaría, toda vez que hay duda de su domicilio y gracias a una “fuente no formal” fue que dieron con su paradero.

El implicado no aceptó los cargos y queda expuesto a una pena que oscila entre 16 y 30 años de cárcel.