Hay más denuncias contra el hombre que me violó, quien además trabaja con quinceañeras: Diana Quirós

En entrevista con BLU Radio, la artista gráfica Diana Quirós entregó detalles de su denuncia contra su colega, el fotógrafo Alex Cruz, a quien acusa de violación, en hechos ocurridos el fin de semana del 28 de febrero.

De acuerdo con la mujer, ella llegó al apartamento de Cruz porque juntos harían un trabajo en Villa de Leyva.

“Con un montón de engaños que hemos venido descubriendo esta semana, el señor Alex me llevó a la casa de una supuesta hermana. Allí no vivía su hermana, sino un supuesto hermano, que resultó ser en realidad un tío”, dijo.

Agregó que tras tomar una cerveza ella perdió el conocimiento y cuando despertó él estaba sobre ella, la había desnudado y, aprovechando que él se fue a vestirse, ella salió a esa hora: las 2:00 de la mañana.

“Salí corriendo y cuando llegué a la puerta de la torre me di cuenta de que no necesitaba la huella, como él había dicho. Me estaba esperando un Uber que una amiga me había ayudado a pedir. El señor, muy querido, me ayudo, me llevó a un hotel de confianza e incluso me llevó hasta la habitación porque no podía ni caminar”, añadió.

La mujer manifestó que de los exámenes parciales se puede deducir que sí hubo violación y que, además, fue drogada.

Publicidad

“Los exámenes parciales están muy claros. Los abogados y la Fiscalía los tienen los resultados. Ese mismo día salió la prueba de toxicología, que salió positiva para una droga que se llama Fenciclidina, que es un alucinógeno”, puntualizó.

Quirós agradeció a "los ángeles" que han aparecido en su camino luego de la denuncia, pero se mostró preocupada por que el denunciado trabaja con quinceañeras y, añadió , que ya hay más denuncias contra él.

"Si hay algo que he aprendido en estos años siendo fotógrafo de bodas es que uno se vuelve parte de la familia. Si yo me sentí tan tranquila con este señor también le puede pasar a un papá o una mamá de una familia. (...) Puede que no haya pasado nada, pero ya tenemos pruebas de que ya les pasó a otras mujeres. Ya hemos recibido un par de denuncias", dijo.