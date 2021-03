El crudo relato Diana Quirós, la fotógrafa que denuncia por violación a su colega Alex Cruz

La artista gráfica Diana Quirós habló en Mañanas BLU, cuando Colombia Está al Aire, sobre su denuncia en contra del fotógrafo Alex Cruz, quien, según su testimonio, la violó en un apartamento tras administrarle un narcótico y hacerle perder el conocimiento.

De acuerdo con la joven, los hechos se registraron el pasado 26 de febrero, cuando por motivos laborales tuvo que viajar a Bogotá desde Medellín, para hacer unas fotografías de una boda a la que la habían contratado.

Aunque la denunciante tenía una reserva de hotel, Cruz la convenció de quedarse donde una familiar, donde erróneamente pensó que estaría a salvo. Se dirigió entonces al inmueble y en el camino compraron algo para preparar comida y unas cervezas.

Quirós asegura que fue drogada por Cruz.

Tengo unos recuerdos que son dolorosos, flashes muy tristes narró la joven.

“Eran más o menos las 7:30, me llevó a la cocina y me quitó la ropa. Lo recuerdo es que estábamos en la habitación y estaba llorando. Después abro los ojos porque no podía respirar, él encima de mí y me estaba asfixiando con las manos”, agregó.

De acuerdo con Quirós, totalmente alertada y ya con conciencia, pudo reaccionar.

“Mi reacción fue quitármelo encima y salir a la habitación del lado. Todas mis cosas, no sé por qué. Estaba temblando, tenía un dolor insoportable”, añadió.

Luego, gracias a una amiga que le pidió un vehículo, salió del lugar y se quedó en un hotel. Posteriormente, se sometió a pruebas toxicológica que dieron positivas a una sustancia conocida como “polvo de ángel”, “píldora de la paz” o “hierba mala”.

Por favor hagan llegar este video a cada esquina de Colombia.



La fotógrafa Diana Quirós denuncia que su colega Alex Cruz la violó drogándola con Fenciclidina. Esta droga también es conocida como Polvo de Ángel, Píldora de la Paz o Hierba Mala.@FiscaliaCol @PoliciaColombia pic.twitter.com/G8unWBGUDy — Jaramillo (@JulianJaraUribe) March 5, 2021

Escuche el relato de Diana Quirós en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: