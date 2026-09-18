“Es insultante con las víctimas”: cuestionan las sanciones sin cárcel de la JEP y reclaman justicia

Las recientes sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a integrantes del antiguo secretariado de las FARC generaron inconformidad entre las víctimas representadas por la Federación de Víctimas de las FARC. Así lo manifestó Sergio Alzate, abogado de esta organización, durante una entrevista en Recap Blu.

Alzate aseguró que las víctimas no se sienten representadas por las decisiones conocidas y cuestionó el alcance de las sanciones. “Las víctimas están muy insatisfechas porque no se sienten representadas en esas decisiones. Son decisiones que son formales, son simbólicas, no son materiales”, afirmó.

Según el abogado, uno de los principales reclamos está relacionado con el aporte de información sobre personas desaparecidas y con la entrega de bienes destinados a la reparación. Como ejemplo, señaló el caso de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. “Timochenko no ha entregado los computadores, los equipos, los dispositivos que utilizó en la guerra. Donde estaban todos los menores reclutados, todos los desaparecidos, todos los bienes de las FARC”, sostuvo.

Acciones legales contra las decisiones

Frente a las sanciones de la JEP, la Federación de Víctimas de las FARC prepara dos mecanismos jurídicos: una acción de tutela y una acción de revisión. Alzate explicó que esperan tener terminado el proceso en aproximadamente dos semanas, debido a la extensión y complejidad de las decisiones.

El abogado también cuestionó la reparación a las víctimas individuales. Afirmó que la justicia transicional contempla principalmente mecanismos de reparación colectiva y señaló que, desde su perspectiva, esto deja pendientes las necesidades particulares de quienes fueron afectados por el conflicto.

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Expectativa por el caso de reclutamiento de menores

Sobre el llamado de Sandra Ramírez dentro del Macrocaso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, Alzate expresó una expectativa favorable. “Nosotros tenemos mucha esperanza en que este Macrocaso 7 pues se desenvuelva de la mejor forma y sentimos pues una gran satisfacción con este primer paso”, señaló.

El abogado también destacó el trabajo de la magistrada Lili Rueda y sostuvo que las víctimas esperan avances en el esclarecimiento de los hechos investigados por la JEP.

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Cuestionan las sanciones de la JEP

El senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó en Recap Blu las sanciones restaurativas anunciadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para antiguos integrantes de las FARC. Durante la entrevista, manifestó su desacuerdo con que las sanciones contemplen trabajos comunitarios y afirmó que, después de varios años, las consecuencias anunciadas resultan insuficientes frente a las expectativas de las víctimas. “Es insultante con las víctimas”, sostuvo.

Cadavid también cuestionó la naturaleza de las sanciones al señalar que, en su opinión, después de cerca de una década de funcionamiento de la JEP, los resultados deberían tener otras características. “¿Te parece que suena en chiste? No existe. Pintan para hacer trabajo comunitario”, afirmó al referirse a las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC.

Otro de los puntos abordados por el senador fue el presupuesto destinado a la JEP. Cadavid sostuvo que la entidad debe demostrar resultados frente a los recursos que recibe y planteó que los controles sobre su funcionamiento son necesarios. En su opinión, la jurisdicción debería concentrarse en resolver los procesos que ya tiene abiertos.

“Yo creo que la JEP ya fracasó en los tiempos”, manifestó Cadavid, quien agregó que, desde su perspectiva, la entidad no debería continuar abriendo nuevos macrocasos mientras existen investigaciones pendientes. También cuestionó actividades que, según dijo, se alejan de lo que considera el propósito central de la jurisdicción.

Cuestionamientos sobre el tratamiento a la fuerza pública

Cadavid también se refirió al tratamiento que han recibido integrantes de la fuerza pública dentro de la justicia transicional. El senador sostuvo que deberían revisarse algunos procesos y diferenciar las responsabilidades individuales. “No todos los miembros de la Fuerza Pública pueden ser metidos en el mismo saco”, expresó.

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Al referirse a los casos de actuaciones ilegales cometidas por integrantes de las Fuerzas Militares, señaló que quienes hayan cometido delitos deben responder por sus actuaciones. “Los que hayan manchado el honor militar, pues que tengan muy pocos beneficios”, afirmó.

Finalmente, Cadavid insistió en que las sanciones deben guardar relación con las responsabilidades establecidas en los procesos. Al cuestionar las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC, señaló que durante años algunos de ellos tuvieron participación política mientras avanzaban los procesos de la justicia transicional.

“Pintan para hacer trabajo comunitario”, reiteró el senador, al expresar su posición sobre las sanciones y su alcance frente a las víctimas y los hechos investigados por la JEP.

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Escuche la entrevista completa acá: