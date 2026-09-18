Abren indagación a MinHacienda, MinSalud y Fiduprevisora por presuntas irregularidades en el FOMAG

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa, en averiguación de responsables en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social y a Fiduprevisora, como administradora del Fondo; por presuntas irregularidades en la administración, gestión financiera y contratación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

La investigación parte de un informe presentado ante la Procuraduría por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, sobre hallazgos relacionados con la situación del FOMAG. Entre ellos, señala un aumento de los costos de prestación del servicio de salud a docentes y afiliados, que habrían pasado de $3,5 billones a $5,2 billones en 2026.

La Procuraduría también indagará posibles irregularidades en la formulación, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud, así como del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Según el documento, estas situaciones habrían estado relacionadas con una reducción de la red de prestadores, mayores dificultades para acceder al servicio y un deterioro de la situación financiera del Fondo.



Otro de los puntos de la investigación serán los pagos por $4,4 billones realizados desde el Ministerio de Hacienda al FOMAG para proveedores, presuntamente sin soportes ni cadena presupuestal. Además, se revisarán la liquidación de contratos y pagos a administradores del FONPET, así como pagos a empresas de acueducto y energía que, según la Procuraduría, habían sido objetados por la revisoría fiscal.

Como parte de la indagación, el Ministerio de Educación, Fiduprevisora y la Contraloría General de la República tienen un plazo de 5 días hábiles para entregar informes, documentos y soportes relacionados con estos hechos.

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¿Qué deben entregar dentro de esos 5 días hábiles?

La Fiduprevisora debe entregar una certificación con la identificación del vicepresidente de Fondo de Prestaciones, el gerente jurídico del Fondo de Prestaciones, gerente de servicios de salud y los servidores, funcionarios y particulares, encargados o que hayan participado en el trámite de irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluida la contratación de los operadores del servicio de salud.Esto incluye información sobre nombre, documento, cargo, tipo de vinculación y datos de contacto.

El Ministerio de Educación debe entregar una copia completa del informe presentado por Viviane Morales, con sus anexos y soportes, además de un informe detallado y soportado sobre el estado y los resultados de las auditorías solicitadas respecto al FOMAG.

La Contraloría General debe enviar los informes y anexos de las inspecciones realizadas al Ministerio de Hacienda y a Fiduprevisora sobre el manejo del FOMAG, además de un informe sobre las actuaciones adelantadas a partir de esas inspecciones y su estado actual.

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La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública debe entregar un informe detallado sobre sus actuaciones relacionadas con la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de salud del FOMAG, incluida la contratación de los operadores y sus resultados.